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    Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

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    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, с августа прошлого года входивший в тренерский штаб красно-синих, принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба «армейцев».

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    «Василий Березуцкий пришел в наш клуб в 2002 году и выступал за армейцев вплоть до лета 2018 года, когда завершил игровую карьеру. В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

    Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!" — говорится в заявлении.

    Ранее в СМИ сообщалось, что он перейдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

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