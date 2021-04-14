Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

Бывший защитник, с августа прошлого года входивший в тренерский штаб красно-синих, принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба «армейцев».

«Василий Березуцкий пришел в наш клуб в 2002 году и выступал за армейцев вплоть до лета 2018 года, когда завершил игровую карьеру. В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!" — говорится в заявлении.

Легендарный армейский защитник Василий Березуцкий, с августа прошлого года входивший в тренерский штаб красно-синих, принял решение покинуть #ЦСКА https://t.co/OAnba7S0oC pic.twitter.com/mwjW3B0qFA — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021

Ранее в СМИ сообщалось, что он перейдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".