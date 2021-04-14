Бенитес: Тиаго Алькантара может стать ключевым игроком в матче с «Реалом»

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала»высказался о перспективах мерсисайдского клуба в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридцами.

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Победы со счетом 2:0 будет достаточно для того, чтобы «красные» прошли дальше.

«Если Тиаго Алькантара сыграет и вспомните, что он не начинал первую игру в старте, в которой предпочтение отдавалось Наби Кейта, то он может стать ключевым игроком.

Он обладает хладнокровием, умением владеть мячом и у него есть характеристики, чтобы видеть передачу.

Алькантара может диктовать темп так же, как это делают Кроос и Модрич. У этих двоих есть товарищи по команде, которые бегают и связываются вокруг них, но именно эти двое дают контроль.

Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"

Было много споров о форме Алькантары, но темп в Премьер-лиге даже выше, чем тот, к которому он привык в Бундеслиге.

Тот факт, что он получил серьезную травму колена, пострадал от Covid-19 и присоединился к команде, которая переживала непростые времена, все это причины, по которым (независимо от того, какой он хороший игрок) ему, возможно, было трудно адаптироваться.

Дайте ему время, и у него будет качество, чтобы быть действительно важным игроком для "Ливерпуля", но, конечно, было бы полезно, если бы он мог что-то изменить сейчас, учитывая ситуацию в Лиге чемпионов»«, — сказал Рафа Бенитес The Times .