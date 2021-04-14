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    Бенитес: Тиаго Алькантара может стать ключевым игроком в матче с «Реалом»

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    Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес высказался о перспективах мерсисайдского клуба в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридцами.

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Победы со счетом 2:0 будет достаточно для того, чтобы «красные» прошли дальше.

    «Если Тиаго Алькантара сыграет и вспомните, что он не начинал первую игру в старте, в которой предпочтение отдавалось Наби Кейта, то он может стать ключевым игроком.

    Он обладает хладнокровием, умением владеть мячом и у него есть характеристики, чтобы видеть передачу.

    Алькантара может диктовать темп так же, как это делают Кроос и Модрич. У этих двоих есть товарищи по команде, которые бегают и связываются вокруг них, но именно эти двое дают контроль.

    Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"

    Было много споров о форме Алькантары, но темп в Премьер-лиге даже выше, чем тот, к которому он привык в Бундеслиге.

    Тот факт, что он получил серьезную травму колена, пострадал от Covid-19 и присоединился к команде, которая переживала непростые времена, все это причины, по которым (независимо от того, какой он хороший игрок) ему, возможно, было трудно адаптироваться.

    Дайте ему время, и у него будет качество, чтобы быть действительно важным игроком для "Ливерпуля", но, конечно, было бы полезно, если бы он мог что-то изменить сейчас, учитывая ситуацию в Лиге чемпионов»«, — сказал Рафа Бенитес The Times .

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