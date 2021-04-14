ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Бавария»Идеальная месть. Невезение Неймара не помешало ПСЖ пройти «Баварию»
  • 09:51
    • Флик покинет «Баварию» в конце сезона и возглавит сборную Германии
  • 08:33
    • Неймар сообщил, в каком клубе начнет следующий сезон
  • 09:41
    • «Бруклин» разгромил «Миннесоту», «Бостон» выиграл у «Портленда»
  • 23:53
    • «Челси» уступил «Порту» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ
  • 23:53
    • ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Атырау — Жетысу прямая трансляция 14.04.2021, смотреть онлайн

    Атырау — Жетысу: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Атырау» — «Жетысу» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Атырау» — «Жетысу» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атырау» — «Жетысу». Коэффициент ставки — 2.22.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атырау — Жетысу.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Атырау — Жетысу.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Суперкамбэк «Ливерпуля» или еще одна победа «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Пчелы» закрепятся в зоне плей-офф
  • «Райо Вальекано» — «Мирандес». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры