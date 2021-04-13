Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского «Динамо»скончался сегодня утром на 67-м году жизни.

«Не стало главного врача нашей команды Александра Эдуардовича Ярдошвили.

Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — сообщается в официальном твиттере «Динамо».

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы работал в сборной России. С 1992 по 2012 год был врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны.