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    Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

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    Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром на 67-м году жизни.

    Александр Ярдошвили
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    Александр Ярдошвили

    «Не стало главного врача нашей команды Александра Эдуардовича Ярдошвили.

    Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — сообщается в официальном твиттере «Динамо».

    Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы работал в сборной России. С 1992 по 2012 год был врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны.

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