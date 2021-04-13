Уткин предложил Сухине версию, зачем тот заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Известный блогерпрокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком» из-за визита начальника командыв судейскую комнату.

Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины.

Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

«Интересно, чем закончится скандал с посещением судейской комнаты Сухиной. На самый интересный вопрос мы ответа, впрочем, не получим. Потому что самое-самое — это допытаться у Сухины, какого демона он там забыл. Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привез ему от папы из Питера корюшку — там как раз пошла. А что, чем не гостинчик? От судьи судье, по-ветерански, от души душевно в душу. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться. Может не выдержать детектора.

Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, еще будучи судьей, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти. Вы скажете — так ведь не носил никогда серьгу судья Сухина. И сразу же ответ: конечно, не носил, я же потерял!

А вообще, мне снова кажется странным наш регламент. За судейство взялись серьезно, ужесточив контроль. За визит в судейскую может последовать пожизненная дисквалификация для визитера и техническое поражение для команды, которую он представляет.

Вот скажите мне — раз так, то почему дисциплинарное расследование можно начать, только если есть обращение от другой команды? Получается, два участника игры должны выставить по дежурному у дверей судейской и проверять всех на входе-выходе? Если установлен факт захода постороннего в судейскую, этого должно быть достаточно. Для такого установления достаточно одной видеокамеры», — написал Уткин в своем телеграм-канале.