Уткин: «Спартаку» не надо уговаривать Тедеско остаться

Известный блогерраскритиковал главного тренера «Спартака»после поражения от «Локомотива» (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

«На мой взгляд, игра "Локомотив" — "Спартак" четко показывает, что не надо уговаривать Доменико Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в "Спартаке". Если вы хотите прогресса и развития "Спартака".

В игре с "Локомотивом" не сработало практически ничто из того, что до сих пор считалось достижениями Тедеско.

Весь первый тайм я думал: "А где Соболев?" Вроде бы "Спартак" давил в начале игры. Вроде бы игра как раз для такого объемного нападающего, да и он не раз показывал, что неплохо в штрафной разбирается. А тут его просто не было.

Даже после удаления Айртона я подумал, что сейчас "Локомотив" сядет и будет играть на контратаках, поэтому большой форвард пригодится. Но от Соболева до такой степени не было пользы, совсем, что было понятно, что лишним игроком на замену для перестройки команды окажется он.

Весь второй тайм "Спартак" занимался тем, что в просторечье называется "ну хорош уже тити мять". И я думаю, что такого, кроме доверия болельщиков и команды — это важный фактор в "Спартаке", в игре проявляется от матча к матчу вне зависимости от обстоятельств? И я не нахожу такого. Я не вижу надолго выстроенной структуры, на которую можно было бы опереться.

А вас не интересует, где Зелимхан Бакаев? Я очень симпатизирую этому футболисту. Он здоров, в команде, вы знаете его качества. У него, кстати, скоро останется год по контракту. А почему он не играет? Какие его главные качества — удар, прорыв, харизма. Может, в такой плотной игре, когда уже сняли Соболева, Бакаев бы помог? Да и в предыдущих матчах, где его полностью здорового выпускали на 5-10 минут.

Вот говорят, что он не подходит под "десятку". А вам не приходило в голову, что "десятка" в схеме Тедеско — это позиция, на которой главные и ему присущие качества Бакаева, которые и делают его игроком ярким и мало повторимым в условиях России, эти качества не работают? Они просто там не нужны. У Бакаева другие качества — он и не должен играть в этой позиции. А сейчас у Тедеско он не играет просто никогда.

И давайте это все помножим на то, что невозможно признать игру в обороне отлаженной, а в центре поля — сбалансированной. "Спартак" продолжает лихорадить, его отличает только напор. Окей, давайте еще больше выкрутим кран — и напор станет сильнее. А Тедеско, по-моему, все-таки пора ехать домой», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.