ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ротор»Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
  • 21:46
    • ЦСКА одержал четвертую победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 20:55
    • Голы Эджуке и Рондона принесли ЦСКА победу над «Ротором»
  • 01:17
    • «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины
  • 20:35
    • Финал Кубка России примет Нижний Новгород
    Все новости спорта

    Уткин: «Спартаку» не надо уговаривать Тедеско остаться

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Локомотива» (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «На мой взгляд, игра "Локомотив" — "Спартак" четко показывает, что не надо уговаривать Доменико Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в "Спартаке". Если вы хотите прогресса и развития "Спартака".

    В игре с "Локомотивом" не сработало практически ничто из того, что до сих пор считалось достижениями Тедеско.

    Весь первый тайм я думал: "А где Соболев?" Вроде бы "Спартак" давил в начале игры. Вроде бы игра как раз для такого объемного нападающего, да и он не раз показывал, что неплохо в штрафной разбирается. А тут его просто не было.

    Даже после удаления Айртона я подумал, что сейчас "Локомотив" сядет и будет играть на контратаках, поэтому большой форвард пригодится. Но от Соболева до такой степени не было пользы, совсем, что было понятно, что лишним игроком на замену для перестройки команды окажется он.

  • «Локомотив» нарушил планы «Спартака» и рвется в Лигу чемпионов. Камано и Смолов снова забивают
  • Реакция прессы на победу «Локомотива» над «Спартаком»
  • Вчера

    • Весь второй тайм "Спартак" занимался тем, что в просторечье называется "ну хорош уже тити мять". И я думаю, что такого, кроме доверия болельщиков и команды — это важный фактор в "Спартаке", в игре проявляется от матча к матчу вне зависимости от обстоятельств? И я не нахожу такого. Я не вижу надолго выстроенной структуры, на которую можно было бы опереться.

    А вас не интересует, где Зелимхан Бакаев? Я очень симпатизирую этому футболисту. Он здоров, в команде, вы знаете его качества. У него, кстати, скоро останется год по контракту. А почему он не играет? Какие его главные качества — удар, прорыв, харизма. Может, в такой плотной игре, когда уже сняли Соболева, Бакаев бы помог? Да и в предыдущих матчах, где его полностью здорового выпускали на 5-10 минут.

    Вот говорят, что он не подходит под "десятку". А вам не приходило в голову, что "десятка" в схеме Тедеско — это позиция, на которой главные и ему присущие качества Бакаева, которые и делают его игроком ярким и мало повторимым в условиях России, эти качества не работают? Они просто там не нужны. У Бакаева другие качества — он и не должен играть в этой позиции. А сейчас у Тедеско он не играет просто никогда.

    И давайте это все помножим на то, что невозможно признать игру в обороне отлаженной, а в центре поля — сбалансированной. "Спартак" продолжает лихорадить, его отличает только напор. Окей, давайте еще больше выкрутим кран — и напор станет сильнее. А Тедеско, по-моему, все-таки пора ехать домой», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» шокирует Париж?
  • ПСЖ — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Отыграет ли «Порту» два мяча в противостоянии с «Челси»?
  • «Челси» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Станет ли шестой матч в серии ключевым?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атырау — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры