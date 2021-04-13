Трезеге: Большие матчи мотивируют Мбаппе еще больше

Чемпион мира 1998 годавысказал мнение о нападающем «Пари Сен-Жермен», который повторил его достижение по забитым мячам в Лиге чемпионов.

Забив в 1/8 финала четыре мяча «Барселоне» и сделав дубль в первом матче с «Баварией», Мбаппе довел число своих голов в этой Лиге чемпионов до восьми.

В прошлом из французов столько же в одном розыгрыше забивали Давид Трезеге (2001/02) и Виссам Бен-Йеддер (2017/18).

Еще один мяч сделает Мбаппе рекордсменом Франции по числу голов в отдельно взятом розыгрыше.

«Я знаю его скорость, его невероятные физические данные, его технику, но должен признать, что он продолжает меня поражать.

Большие матчи созданы для больших игроков. Такие матчи мотивируют Килиана еще больше. Это очевидно.

Он играет так, что все кажется просто. Он силен физически и психорогически. Когда ожидания зашкаливают, он не подводит», — приводит слова Трезеге пресс-служба УЕФА.

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По мнению победителя Евро-2000 , Мбаппе сделал весомую заявку на получение в этом году «Золотого мяча».

«Он в любом случае движется в верном направлении. Он подтверждает репутацию заслуженного преемника Месси и Роналду. У него наилучшие шансы их заменить», — считает Трезеге.