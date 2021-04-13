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    Терзич: В матче с «Ман Сити» нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    Встреча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде. В первом матче английский клуб на своем поле вырвал победу у «Боруссии» на последних минутах — 2:1.

    «Все мы нисколько не сомневаемся в своих силах, но только этого для достижения результата будет недостаточно.

    Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Завтра нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно.

    Эрлинг Холанн не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело.

    Прогноз на матч "Боруссия" Д — "Манчестер Сити"

    Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова.

    Прогресс Джуда Беллингема никого не удивляет. Мы каждый день видим, как упорно он работает на тренировках. Это выдающийся талант.

    Отличный футболист, который еще очень молод. Мы поддерживаем его всеми возможными способами и верим, что помогаем его развитию наилучшим образом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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