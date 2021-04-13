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    Шахтер Караганда — Акжайык: смотреть онлайн трансляцию 13.04.2021

    Шахтер Караганда — Акжайык: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол
    В 13:00 начнётся прямая трансляция матча «Шахтер Караганда» — «Акжайык» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Акжайык» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шахтер Караганда» — «Акжайык».

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    Матч между командами «Шахтер Караганда» и «Акжайык» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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