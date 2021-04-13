Моуринью: «Тоттенхэму» будет сложно попасть даже в топ-6

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признал, что теперь его команде будет сложно финишировать в топ-6 АПЛ, не говоря уже о зоне Лиги чемпионов.

«Попасть в топ-4? Это сложно, сложно, сложно. Конечно, это будет сложно. Мы проиграли, а другие команды выиграли и набрали очки.

Даже в топ-6 попасть будет сложно, но впереди еще семь матчей, 21 очко, так что математически это возможно. На кону не только Кубок Лиги — у нас есть еще семь матчей в АПЛ», — цитирует Моуринью Evening Standard.

«Тоттенхэм» с 49 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на три балла от шестой строки и на шесть от топ-4.