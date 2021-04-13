Назван самый подорожавший футболист РПЛ

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Самым подорожавшим (+5 миллионов евро) игроком лиги стал хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
20-летний грузин в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 22 матча, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.
В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев, которые подорожали на три миллиона евро каждый.
Отметим, что самым подешевевшим (-1,5 миллиона евро) игроком стал хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев, его трансферная стоимость — шесть миллионов евро.