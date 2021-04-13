Назван самый подорожавший футболист РПЛ

Сайт Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской Премьер-лиги.

Самым подорожавшим (+5 миллионов евро) игроком лиги стал хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

20-летний грузин в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 22 матча, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев, которые подорожали на три миллиона евро каждый.

Отметим, что самым подешевевшим (-1,5 миллиона евро) игроком стал хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев, его трансферная стоимость — шесть миллионов евро.