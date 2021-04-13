Клопп: Очень важно в игре с «Реалом» будет сохранить ворота на замке

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против

«Когда уступаешь 1:3, может показаться, что ты уже вылетел, но это означает, что нам уже нечего терять. Мы постараемся сделать работу, которую должны.

Несколько лет назад я играл против "Реала" с "Боруссией", мы проиграли 0:3. Журналисты говорили, что у нас не осталось шансов. Я ответил: "Возможно". Но что мы еще могли сделать? Во втором матче мы выиграли 2:0. Сама игра была важнее результата. Мы постараемся победить, вот и все. А там — посмотрим.

Очень важно будет сохранить ворота на замке, но здесь нет кардинальных отличий от других матчей. Нельзя игнорировать оборону, за это нас обязательно накажут. Не знаю, есть ли в мире хоть одна команда, которая может лишить "Реал" шансов.

Если мы создадим больше моментов, чем в Мадриде, все возможно. Посмотрим. Нельзя воспринимать камбэки как должное, особенно когда играешь без болельщиков», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Прогноз на «Ливерпуль» — «Реал»

Напомним, в первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:1.