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    Клопп: Очень важно в игре с «Реалом» будет сохранить ворота на замке

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Когда уступаешь 1:3, может показаться, что ты уже вылетел, но это означает, что нам уже нечего терять. Мы постараемся сделать работу, которую должны.

    Несколько лет назад я играл против "Реала" с "Боруссией", мы проиграли 0:3. Журналисты говорили, что у нас не осталось шансов. Я ответил: "Возможно". Но что мы еще могли сделать? Во втором матче мы выиграли 2:0. Сама игра была важнее результата. Мы постараемся победить, вот и все. А там — посмотрим.

    Очень важно будет сохранить ворота на замке, но здесь нет кардинальных отличий от других матчей. Нельзя игнорировать оборону, за это нас обязательно накажут. Не знаю, есть ли в мире хоть одна команда, которая может лишить "Реал" шансов.

    Если мы создадим больше моментов, чем в Мадриде, все возможно. Посмотрим. Нельзя воспринимать камбэки как должное, особенно когда играешь без болельщиков», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

    Прогноз на «Ливерпуль» — «Реал»

    Напомним, в первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:1.

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