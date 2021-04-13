Гюндоган назвал Холанна выдающимся талантом

Полузащитникв преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов высказался об игре нападающего дортмундской

«Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанн всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды.

Его статистика в бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. Но у него есть все, чтобы забраться на вершину», — цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Встреча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде. Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.