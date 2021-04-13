Гюндоган: Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити»высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской

Встреча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде. В первом матче английский клуб на своем поле вырвал победу у «Боруссии» на последних минутах — 2:1.

«Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал. Дело не только в неудачах на стадии 1/4 финала в прошлых розыгрышах.

Прогноз на матч "Боруссия" Д — "Манчестер Сити"

У меня высокие ожидания от себя и своих товарищей по команде. Я знаю, что у нас очень сильная команда, которая заслуживает выхода в 1/2 финала.

Мы должны были сделать это раньше, но нам все время чего-то не хватало. Порой в дело вмешивались индивидуальные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Было очень обидно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.