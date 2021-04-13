Гвардиола: Мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче

Главный тренер «Манчестер Сити»высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской

В первом матче английский клуб на своем поле вырвал победу у «Боруссии» на последних минутах — 2:1.

«Невероятно приятно снова играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В следующем сезоне мы опять будем участвовать в этом турнире благодаря удачному выступлению в премьер-лиге.

Мы проведем тренировку, потом полетим в Германию, там плотно поужинаем. С нетерпением ждем начала матча.

Конечно, ничего нам еще не гарантировано. В первом поединке нам удалось добиться хорошего результата. Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответный матч.

Прогноз на матч "Боруссия" Д — "Манчестер Сити"

Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок.

Наша задача — отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей премьер-лиги ранее такое не удавалось.

Это прекрасно! Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.