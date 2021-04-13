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    Челси — Порту: смотреть онлайн трансляцию 13.04.2021

    Челси — Порту: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига чемпионов Челси Порту Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Челси» — «Порту» в четвертьфинале ЛЧ.

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    Последний матч между собой: «Порту» — «Челси» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Порту».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Челси» и «Порту» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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