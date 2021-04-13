Бенитес: Стоить забить один гол — и «Ливерпуль» снова в игре

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала»прокомментировал предстоящее противостояние между командами в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «Ливерпуль» уступил 1:3.

«Характер игры таков, что стоить забить один гол — и команда снова в игре. Даже если это займет час, пусть будет так.

Для меня главное — чтобы они не слишком волновались и справились с этим беспокойством, не торопились. Им нужно поддерживать концентрацию и сохранять ее.

С качественными игроками гол придет. Но "Ливерпуль" должен быть в таком положении, чтобы сыграть на ноль — и ему придется быть более агрессивным на "Энфилде" и играть с большей интенсивностью в течение 90 минут, чем в Мадриде.

К сожалению, они не могут полагаться на болельщиков, чтобы обеспечить искру для этого. По моему опыту, болельщики на "Энфилде" были огромным фактором в европейских вечерах. Не думаю, что с этим можно поспорить. Это была одна из причин их успеха. Сто процентов. Теперь этот импульс должен прийти изнутри», — цитирует Бенитеса Mirror.

Сайт Livesport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на эту встречу.