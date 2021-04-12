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    Финал Кубка России примет Нижний Новгород

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    Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба РФС

    Арена «Нижний Новгород»
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    Арена «Нижний Новгород»

    Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС 12 апреля. Также была определена дата и время полуфиналов соревнования.

    21 апреля «Ахмат» примет «Крылья Советов». Начало в 16.00 по московскому времени. В этот же день «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Начало в 19.00 мск.

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород проведет финал Кубка России по футболу на самом высоком уровне.

    «Стадион "Нижний Новгород" уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу.

    К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий.

    В Нижнем Новгороде активно развивается и футбольная жизнь, делаются успехи в профессиональном спорте. Все это позволяет говорить о том, что есть все возможности провести финал кубка на самом высоком уровне.

    Важно и то, что Нижний Новгород отмечает в этом году свое 800-летие. Спортивные события становятся важной частью событийного ряда», — цитирует Никитина ТАСС.

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