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    Пирло: Себе бы я поставил за сезон 6 из 10

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    Рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло поставили себе оценку за работу в этом сезоне с командой. Он уверен, что впереди еще очень много работы.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Все тренеры каждый день должны чувствовать, что им есть что доказывать, не говоря уже обо мне, ведь это мой первый тренерский опыт. Футбол был моей мечтой с самого детства, и я продолжу усердно работать, чтобы расти.

    Себе бы я поставил за сезон 6 из 10. Я знаю, что должен делать больше, и когда нет результатов, первый, кто несет ответственность, это тренер.

    Моя идея в футболе — доминирование на поле и прессинг соперника. По ряду причин нам не удалось реализовать это в полной мере, но команда очень этого хочет, мы продолжаем работать на этим», — цитирует Пирло Football Italia.

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