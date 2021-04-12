Пирло: Себе бы я поставил за сезон 6 из 10

Рулевой «Ювентуса»поставили себе оценку за работу в этом сезоне с командой. Он уверен, что впереди еще очень много работы.

«Все тренеры каждый день должны чувствовать, что им есть что доказывать, не говоря уже обо мне, ведь это мой первый тренерский опыт. Футбол был моей мечтой с самого детства, и я продолжу усердно работать, чтобы расти.

Себе бы я поставил за сезон 6 из 10. Я знаю, что должен делать больше, и когда нет результатов, первый, кто несет ответственность, это тренер.

Моя идея в футболе — доминирование на поле и прессинг соперника. По ряду причин нам не удалось реализовать это в полной мере, но команда очень этого хочет, мы продолжаем работать на этим», — цитирует Пирло Football Italia.