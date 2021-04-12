Маслов рассказал, почему у «Спартака» были провалы в обороне в игре с «Локомотивом»

Павел Маслов Фото: globallookpress.com
Оба гола «Спартак» пропустил в первом тайме. Тогда же был удален защитник красно-белых Айртон.
«Что произошло в концовке тайма? Всегда тяжело объяснять такие ситуации. Мы начали давить, но на нас сказалось то, что мы не смогли забить гол. Начали удваивать и утраивать наши попытки, поэтому большое количество человек оказалось впереди, в итоге мы пропускали контратаки.
Момент с первым пропущенным мячом? Это была классическая контратака, последовала передача на дальнюю штангу. Я попытался ее заблокировать, но мяч прошел вдоль и был забит гол с линии ворот», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».