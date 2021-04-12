Клопп — основной кандидат на замену Флика в «Баварии»

Руководстворассматривает кандидатуруна пост главного тренера, в случае ухода, сообщает 90min.

Отмечается, что рулевой мюнхенцев может возглавить сборную Германии по окончании сезона.

У «Баварии» нет желания расставаться со специалистом, но если он уйдет, то Клопп будет фаворитом у боссов на освободившийся пост. В команде считают, что смогут убедить 53-летнего тренера покинуть «красных».

Напомним, что до того, как возглавить «Ливерпуль» Юрген Клопп в Германии работал с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». Контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2024 года.