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    Клопп — основной кандидат на замену Флика в «Баварии»

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    Руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа на пост главного тренера, в случае ухода Ханса-Дитера Флика, сообщает 90min.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Отмечается, что рулевой мюнхенцев может возглавить сборную Германии по окончании сезона.

    У «Баварии» нет желания расставаться со специалистом, но если он уйдет, то Клопп будет фаворитом у боссов на освободившийся пост. В команде считают, что смогут убедить 53-летнего тренера покинуть «красных».

    Напомним, что до того, как возглавить «Ливерпуль» Юрген Клопп в Германии работал с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». Контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2024 года.

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