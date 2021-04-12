Глушаков: Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца

Полузащитник «Химок»рассказал подробности о своей травме, полученной в матче 25-го тура РПЛ с(1:0).

Ранее пресс-служба подмосковного клуба сообщила, что у футболиста диагностирована контузия боковой связки коленного сустава.

«Сделал МРТ, посмотрели врачи… Частичное повреждение внутренней боковой связки. Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее.

Сейчас — активный курс физио, через 3-4 дня уже реабилитация и специальные тренировки. Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца.

Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата, или, например, в предпоследнем. Спасибо за поддержку. С командой всегда — и на поле, и за полем», — написал Глушаков в инстаграме.

В текущем сезоне Глушаков провел за «Химки» 15 встреч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.