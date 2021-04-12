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    Гильерме: Я играл недостойно сборной России, но Черчесов меня вызывал

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    Голкипер «Локомотива» Гильерме после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ рассказал о желании вернуться в сборную России.

    Гильерме
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    Гильерме

    «Станислав Черчесов знает меня очень хорошо и знает, как я могу помогать. У меня никаких вопросов к нему нет. Я сам сделал так, чтобы меня не вызвали в сборную.

    В том году ко мне было много вопросов по игре. Не только в сборной, но и в команде. И он все равно мне доверял. Я честно говорю: я играл недостойно сборной, но он меня вызывал. Я знаю, что он мне доверяет.

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    • Что будет дальше? Я понимаю, что последний раз меня не вызвали, но я буду делать все, чтобы Черчесов в этом сомневался. Я хочу вернуться и играть за сборную, это моя цель», — приводит слова Гильерме «Чемпионат».

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