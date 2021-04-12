Флик хочет прессинговать Мбаппе и Неймара

Наставник «Баварии»прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Бавария» проиграла первую встречу 1/4 финала 2:3.

«Люка Эрнандес сегодня тренировался и будет доступен завтра. Горецка также выглядит неплохо и полетит. Тренировались также Боатенг и Коман.

Мне всегда нравилось разгадывать головоломки. Мы знаем, как хотим сыграть. Когда тебе доступно больше игроков, становится сложнее. А когда их меньше, тебе немного проще.

Мы будем оказывать давление на Мбаппе, когда он владеет мячом. Неймара это тоже касается. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он находит прекрасные решения в ситуациях один на один.

Абсолютно уверен, что однажды Мбаппе станет лучшим футболистом в мире», — цитирует Флика Twitter Bayern & Germany.

Ответная игра состоится 13 апреля в Париже в 22:00 по мск.