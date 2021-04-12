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    Червиченко: Совершенно не понял высказывание Федуна по поводу неназначенного пенальти

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о качестве судейства в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Совершенно не понял высказывание Федуна по поводу того, что "Спартак" не смог отыграться, потому что не поставили пенальти. Но одного пенальти и не хватало, чтобы отыграться. Пытался рассмотреть эти все моменты, однако показывали момент не очень хорошо. Хотя мне кажется, что мяч сначала попал в пузо, а вот попал ли в руку… Не уверен.

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    • Конечно, я понимаю, что иногда к монитору VAR сажают незрячих, вспоминая матч "Химок" и "Ростова".

    Но эти же самые люди смотрели все сегодняшние моменты, вроде все было верно, значит они что-то видят. Зачем судьям новый скандал? Все же знают, как "Спартак" реагирует на такие моменты. Уповать красно-белым надо не на пенальти, а рассчитывать на мячи с игры в убойных ситуациях», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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