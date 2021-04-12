Червиченко: Смолов — это прямо перерождение

Бывший владелец «Спартака»признался, что его удивила игра нападающего «Локомотива»в недавних матчах.

В минувшее воскресенье Смолов забил гол в ворота «Спартака» (2:0).

«Смолов — это прямо перерождение. Прям фильм "Миссия невыполнима". Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй.

Я не понимаю, за счет чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся.

Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».