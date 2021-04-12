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    Булыкин: «Локомотив» заслуженно победил «Спартак»

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «железнодорожников» в матче против «Спартака» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Игра получилась очень хорошей. Во-первых, это дерби, во-вторых, борьба за второе место, в-третьих, это команды, которые набрали ход, это вызывало большой ажиотаж, большой интерес. Матч становился очень важным для обеих команд, игра была очень живая. Были моменты, но "Локомотив" выглядел лучше, заслуженно победил.

    Все знают, что Федор хороший футболист, травмы у него были, сейчас показывает хорошую игру. Все мы знаем, что самое главное для нападающего психологически — забивать голы, и у Смолова это получается. Забитые голы для нападающего — это дополнительный стимул, когда он появляется, футболист начинает себя чувствовать хорошо», — цитирует Булыкина ТАСС.

    «Локомотив» продлил победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет вторым, имея в активе 47 баллов.

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