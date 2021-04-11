Зидан: «Реал» заслужено добыл победу над «Барселоной»

Главный тренердал комментарий о победе над(2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

«У меня очень хорошие ощущения. Мы очень хорошо начали и одержали заслуженную победу. У нас было много шансов забить третий мяч.

Что касается ситуации с падением Брэйтуэйта, то у каждого свое мнение насчет этого, но я думаю, что если рефери не назначает пенальти, то это потому, что нет оснований. Важно то, что мы сделали на поле. Нам пришлось непросто, потому что "Барселона" сильна. Но нельзя все списывать на судью.

Карим очень талантлив, я за него рад, как и за остальных игроков. Сегодня мы сделали много замен. Все футболисты сосредоточены на деле, все хотят играть. Это меня очень радует. Мы все стремимся к одному. И мы одержали победу вместе.

С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей. Сейчас нам нужно отдохнуть после двух тяжелейших игр. Не знаю, что будет в конце сезона, физически мы на пределе», — цитирует Зидана Marca.

Команда Зинедина Зидана набрала 66 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры, обойдя «Атлетико», но мадридцы еще не провели свой матча 30-го тура. Каталонцы с 65 очками располагаются на третьей строчке.