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    «Зенит» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Азмуна

    «Сочи» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Зенит» одержал победу над «Сочи» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Встреча, которая прошла на арене «Фишт», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Южане вышли вперед на 58-й минуте, когда после заброса Кристиана Нобоа Артур Юсупов дошел до лицевой и пробил с острого угла, Андрей Лунев среагировал, но Никита Бурмистров первым подоспел на добивание.

    «Сине-бело-голубые» сравняли счет спустя пять минут. Ярослав Ракицкий мягко навесил со штрафного, Сердар Азмун опередил опекуна и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

    На 80-й минуте Азмун оформил дубль. Иранец вновь точно пробил головой, но уже после навеса Дугласа дос Сантоса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Зенит 1:2
    Голы: 1:0 Никита Бурмистров (58'), 1:1 Сердар Азмун (64'), 1:2 Сердар Азмун (80') Сочи: Николай Заболотный, Эмануэль Маммана, Иван Миладинович, Данила Прохин, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Danil Prutsev, 89'), Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 90'), Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 90'), Никита Бурмистров (Александр Руденко, 79') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Андрей Мостовой, 74'), Далер Кузяев, Вендел (Себастьян Дриусси, 90'), Сердар Азмун (Александр Ерохин, 90'), Артём Дзюба (Магомед Оздоев, 85') Предупреждения: Данила Прохин (38'), Вильмар Барриос (42'), Александр Руденко (85'), Иван Миладинович (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (54 очка), а «Сочи» — седьмое (40 очков).

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