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    Ланс — Лорьян: смотреть онлайн трансляцию 11.04.2021

    Ланс — Лорьян: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Лига 1 Ланс Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ланс» — «Лорьян» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лорьян» — «Ланс» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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