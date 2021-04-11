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    Куман подверг критике судейство в матче против «Реала»

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Реала» в матче 30-го тура чемпионата Испании (1:2).

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Я всего лишь прошу судью принимать верные решения. Там был явный пенальти. Я не знаю, зачем тогда VAR в Испании. Есть судьи, ассистенты, VAR. Я до сих пор не понимаю, как тут все работает. Фол был очевидным, но мы должны принять решение судьи и молчать.

    Я не хочу сказать, что мы проиграли из-за арбитра, но, безусловно, были решения судьи, которые повлияли на результат», — цитирует Кумана AD.

    Команда Зинедина Зидана набрала 66 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры, обойдя «Атлетико», но мадридцы еще не провели свой матча 30-го тура. Каталонцы с 65 очками располагаются на третьей строчке.

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