Дзагоев о Гончаренко: Должны были поужинать с Михалычем после Тулы, но он уже был в Краснодаре

Полузащитник ЦСКАрассказал, как попрощался с бывшим главным тренером команды

«Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы, поужинать, пообщаться, но он уже был в Краснодаре.

Но все равно он на связи — после победы в Кубке писал, поздравлял. Остались дружеские отношения.

Для меня смена тренера не в новинку. Встретили Олича хорошо, уже сработались с ним. Но по изменениям пока ничего говорить не хочу: нужно как минимум полгода, чтобы увидеть полную картину при новом тренере», — приводит слова Дзагоева Sport24.