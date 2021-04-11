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    Бетис — Атлетико: смотреть онлайн трансляцию 11.04.2021

    Бетис — Атлетико: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Бетис» — «Атлетико» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Атлетико» — «Бетис» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 4.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетико»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Атлетико.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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