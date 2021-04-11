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    Балтика — Томь: смотреть онлайн трансляцию 11.04.2021

    Балтика — Томь: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Балтика» — «Томь» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч между собой: «Томь» — «Балтика» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Томь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Балтика»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Балтика — Томь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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