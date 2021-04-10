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    Слуцкий: Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Матч проходил волнами. То мы, то "Ростов" владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста.

    Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.

    Не могу сказать, что Хвича прям не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес и ассистировал в нескольких моментах.

    Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.

    Не считаю, что новости о заинтересованности европейских клубов могут мешать ему. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах.

    КДК РФС отклонил апелляцию клуба относительно четвертой желтой карточки Зотову. Я не видел мотивировочную часть, потому что она на самом деле не имеет уже какого-то значения.

    Я знал, что отклонили, а мотивировочная часть уже не имела значения. Я даже не знаю, есть она у нас в клубе, или нет. Мне это уже было не так интересно.

    Какой смысл был об этом думать, если я знал, что карточка не отменена», — цитирует тренера сайт «Рубина».

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