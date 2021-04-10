Слуцкий: Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

«Матч проходил волнами. То мы, то "Ростов" владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста.

Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.

Не могу сказать, что Хвича прям не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес и ассистировал в нескольких моментах.

Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.

Не считаю, что новости о заинтересованности европейских клубов могут мешать ему. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах.

КДК РФС отклонил апелляцию клуба относительно четвертой желтой карточки Зотову. Я не видел мотивировочную часть, потому что она на самом деле не имеет уже какого-то значения.

Я знал, что отклонили, а мотивировочная часть уже не имела значения. Я даже не знаю, есть она у нас в клубе, или нет. Мне это уже было не так интересно.

Какой смысл был об этом думать, если я знал, что карточка не отменена», — цитирует тренера сайт «Рубина».