Слуцкий: Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем

«Матч проходил волнами. То мы, то "Ростов" владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста.
Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.
Не могу сказать, что Хвича прям не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес и ассистировал в нескольких моментах.
Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.
Не считаю, что новости о заинтересованности европейских клубов могут мешать ему. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах.
КДК РФС отклонил апелляцию клуба относительно четвертой желтой карточки Зотову. Я не видел мотивировочную часть, потому что она на самом деле не имеет уже какого-то значения.
Я знал, что отклонили, а мотивировочная часть уже не имела значения. Я даже не знаю, есть она у нас в клубе, или нет. Мне это уже было не так интересно.
Какой смысл был об этом думать, если я знал, что карточка не отменена», — цитирует тренера сайт «Рубина».