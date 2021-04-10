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    • Хвича выйдет в стартовом составе «Рубина» против «Ростова»
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    Хвича выйдет в стартовом составе «Рубина» против «Ростова»

    «Ростов» — «Рубин»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и казанского «Рубина» в матче 25-го тура чемпионата России.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Обухов, Саплинов.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Мусаев, Йевтич, Абильдгор, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван Ин Бом, Игнатьев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рубин». Коэффициент на его победу — 2.81, на успех «Ростова» — 2.93, на ничью — 3.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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