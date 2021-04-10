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    Монпелье — Марсель: смотреть онлайн трансляцию 10.04.2021

    Монпелье — Марсель: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Монпелье Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Монпелье» — «Марсель» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Монпелье» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монпелье»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монпелье — Марсель.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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