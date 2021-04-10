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    Все новости спорта

    Манчестер Сити — Лидс: смотреть онлайн трансляцию 10.04.2021

    Манчестер Сити — Лидс: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

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    В 14:30 начнётся прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Лидс» в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Лидс» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лидс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Манчестер Сити» и «Лидс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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