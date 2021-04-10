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    Куман: Эль класико отличается от других матчей

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча Ла Лиги с «Реалом».

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Эль-класико отличается от других матчей. У нас все хорошо, "Барселона" набрала хороший ход и нацелена на победу.

    "Реал" слишком много критиковали. Они продолжают борьбу в Лиге чемпионов и сражаются за победу в Ла Лига. Я не поддерживаю людей, которые их критиковали. У них прекрасные футболисты, и это будет отличный матч. Обе команды знают, насколько важна победа.

    Результат не будет определяющим, поскольку впереди остается еще много игр, а любой команде тяжело выиграть все матчи. Победа в эль-класико поднимет моральный дух, что будет важно, чтобы двигаться дальше», — цитирует Кумана Marca.

    Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по мск.

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