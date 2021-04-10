Куман: Эль класико отличается от других матчей

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча Ла Лиги с

«Эль-класико отличается от других матчей. У нас все хорошо, "Барселона" набрала хороший ход и нацелена на победу.

"Реал" слишком много критиковали. Они продолжают борьбу в Лиге чемпионов и сражаются за победу в Ла Лига. Я не поддерживаю людей, которые их критиковали. У них прекрасные футболисты, и это будет отличный матч. Обе команды знают, насколько важна победа.

Результат не будет определяющим, поскольку впереди остается еще много игр, а любой команде тяжело выиграть все матчи. Победа в эль-класико поднимет моральный дух, что будет важно, чтобы двигаться дальше», — цитирует Кумана Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по мск.