Карпин: Замены ослабили «Ростов» вместо того, чтобы усилить

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после матча 25-го тура РПЛ против(0:1).

«Я думаю, что владели инициативой, моменты был, но реализация подвела. Все остальное было нормально. Понятно, что можно лучше.

Пропущенный гол? Не знаю, было ли нарушение или нет. Мяч терять нельзя было. Мы били с 13 метров, не могли попасть. А тут залетело с 20 метров. Вот и вся разница.

Замена Махатадзе не из-за повреждения. Не вошел в игру.

Почему в конце моментов стало меньше? Думаю, не с усталостью связано. Замены сработали не лучшим образом. Ослабили вместо того, чтобы усилить.

"Рубин" сегодня превзошел "Ростов" только в реализации», — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер».