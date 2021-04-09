Зиньковский: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ

Антон Зиньковский Фото: kc-camapa.ru
«Не будем раскрывать секреты, просто сыграли в тот футбол, который себе наметили. Знали, что будет тяжело. Ранний гол спровоцировал игру вторым номером, пошла более оборонительная игра.
Убегали в контратаки, но для нас это привычно, мы хорошо себя чувствовали. Хотелось бы контролировать мяч, но в итоге все получилось удачно.
Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придется пытаться сохранить.
Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушел, хотя мог до этого», — сказал Зиньковский «Чемпионату».