Зиньковский: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов»прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Не будем раскрывать секреты, просто сыграли в тот футбол, который себе наметили. Знали, что будет тяжело. Ранний гол спровоцировал игру вторым номером, пошла более оборонительная игра.

Убегали в контратаки, но для нас это привычно, мы хорошо себя чувствовали. Хотелось бы контролировать мяч, но в итоге все получилось удачно.

Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придется пытаться сохранить.

Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушел, хотя мог до этого», — сказал Зиньковский «Чемпионату».