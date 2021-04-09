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    Зиньковский: «Крылья Советов» могут навести шороху в РПЛ

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Не будем раскрывать секреты, просто сыграли в тот футбол, который себе наметили. Знали, что будет тяжело. Ранний гол спровоцировал игру вторым номером, пошла более оборонительная игра.

    Убегали в контратаки, но для нас это привычно, мы хорошо себя чувствовали. Хотелось бы контролировать мяч, но в итоге все получилось удачно.

    Думаю, мы можем навести шороху в Премьер-лиге, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придется пытаться сохранить.

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    • Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушел, хотя мог до этого», — сказал Зиньковский «Чемпионату».

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