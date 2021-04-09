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    Флик: Зюле, скорее всего, пропустит ответную игру с ПСЖ

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    Главный тренер «Баварии» Ханси Флик заявил, что его основной защитник Никлас Зюле может не сыграть в ответном матче с ПСЖ.

    Никлас Зюле
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    Никлас Зюле

    «Горецка, Зюле, Эрнандес и Рока пропустят игру. У Зюле мышечная проблема. У Леона все не так плохо. Никлас, скорее всего, пропустит ответную игру с "ПСЖ". Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Надеемся, что Леон и Лукас будут готовы к матчу в Париже.

    Мы хоти обыграть "Унион", хотя это и будет сложно. Наш приоритет — три очка. Но придется учитывать нагрузку из-за насыщенного расписания», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

    Напомним, что первая игра на «Альянц Арене» закончилась для «Баварии» поражением 2:3.

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