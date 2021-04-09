Флик: Зюле, скорее всего, пропустит ответную игру с ПСЖ

Главный тренер «Баварии»заявил, что его основной защитникможет не сыграть в ответном матче с ПСЖ.

«Горецка, Зюле, Эрнандес и Рока пропустят игру. У Зюле мышечная проблема. У Леона все не так плохо. Никлас, скорее всего, пропустит ответную игру с "ПСЖ". Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Надеемся, что Леон и Лукас будут готовы к матчу в Париже.

Мы хоти обыграть "Унион", хотя это и будет сложно. Наш приоритет — три очка. Но придется учитывать нагрузку из-за насыщенного расписания», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Напомним, что первая игра на «Альянц Арене» закончилась для «Баварии» поражением 2:3.