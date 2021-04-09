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    Семенов: Ждали «Крылья Советов» в полуфинале Кубка России

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    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала Кубка России.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    В полуфинале «Ахмат» на своем поле примет «Крылья Советов».

    «Скрывать не буду, мы хотели "Крылья Советов". Но никто не ждет легкой прогулки. Самарцы доказали это своей игрой с "Динамо".

    Но мы довольны жеребьевкой. К сожалению, посмотрел только последние 15 минут матча "Крыльев" против "Динамо". Потому что у нас была тренировка.

    Много сказать про "Крылья" не могу, так как там много новых игроков. Есть ребята из "Чертаново".

    Знаю Никиту Чернова, нападающего Сергеева, который много забивает. Других фамилий не скажу, но разберем ближе к матчу», — сказал Семенов «Матч ТВ».

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