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    Самедов: «Локо» заслуженно выглядит фаворитом в матче Кубка России с ЦСКА

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    Старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в полуфинале Кубка России с ЦСКА.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Понятно, что Кубок — это другой турнир и другая история, но в последнем матче в чемпионате "Локомотив" уверенно победил.

    Если вспомнить второй тайм той встречи, где могло всё измениться, забей Влашич пенальти. Но в первом тайме "Локомотив" показал отличный футбол и заслуженно забил два гола.

    Думаю, заслуженно, что "Локомотив" выглядит фаворитом. Тренерский штаб здорово поработал на сборах.

    Кого выделить из игроков? Команда здорово смотрится. Но мне очень нравится новый защитник Пабло. Это отличный трансфер для "Локомотива".

    Жемалетдинов здорово смотрится на своей позиции. Смолов возвращается в свою форму», — сказал Самедов в эфире «Матч ТВ».

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