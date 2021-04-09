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    Осинькин: Свою агрессивность «Ахмат» особенно использует в домашних играх

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России, в рамках которого его команда сыграет в Грозном с «Ахматом».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Что бы предпочел — встретиться с ЦСКА/»Локомотивом« дома или же с "Ахматом" в Грозном? Коварный вопрос.

    Я еще перед жеребьевкой сказал: кто попадет, тот и попадет. Абстрагировался от всего. Легких соперников на этой стадии нет. Хотя, наверное, всё же хотелось бы сыграть на своем поле.

    Хотелось бы дома. У нас еще и сложный график: мы играем больше, чем клубы премьер-лиги. У них недельный цикл, а нам до конца сезона гарантированы два матча в неделю.

    Что касается "Ахмата", то это хорошая организованная команда. Свою агрессивность они особенно используют в домашних играх.

    Там футболисты подобраны под определенные игровые действия Андрея Талалаева. Будет непросто выдерживать борьбу. "Ахмат" не просто ее навязывает — грозненцы понимают, для чего это и где надо.

    Три из четырех следующих матчей у нас с "Волгарем" в Астрахани, с "Факелом" и "Торпедо". Это очень крепкие команды. В ФНЛ мы еще задачу не решили.

    Тем более выплеснулись эмоционально. У меня сейчас нет таких мыслей — либо только первенство, либо Кубок», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    В другом полуфинале «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА.

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