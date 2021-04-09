Осинькин: Свою агрессивность «Ахмат» особенно использует в домашних играх

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России, в рамках которого его команда сыграет в Грозном с

«Что бы предпочел — встретиться с ЦСКА/»Локомотивом« дома или же с "Ахматом" в Грозном? Коварный вопрос.

Я еще перед жеребьевкой сказал: кто попадет, тот и попадет. Абстрагировался от всего. Легких соперников на этой стадии нет. Хотя, наверное, всё же хотелось бы сыграть на своем поле.

Хотелось бы дома. У нас еще и сложный график: мы играем больше, чем клубы премьер-лиги. У них недельный цикл, а нам до конца сезона гарантированы два матча в неделю.

Что касается "Ахмата", то это хорошая организованная команда. Свою агрессивность они особенно используют в домашних играх.

Там футболисты подобраны под определенные игровые действия Андрея Талалаева. Будет непросто выдерживать борьбу. "Ахмат" не просто ее навязывает — грозненцы понимают, для чего это и где надо.

Три из четырех следующих матчей у нас с "Волгарем" в Астрахани, с "Факелом" и "Торпедо". Это очень крепкие команды. В ФНЛ мы еще задачу не решили.

Тем более выплеснулись эмоционально. У меня сейчас нет таких мыслей — либо только первенство, либо Кубок», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В другом полуфинале «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА.