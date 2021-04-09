Онопко: Конечно, «Локомотив» не сильнее, чем ЦСКА

Бывший тренер ЦСКАподелился мнением о возможных соперниках армейцев на стадии полуфинала Кубка России.

В четверг, 8 апреля, команда Ивицы Олича одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в четвертьфинале турнира.

В полуфинал, кроме ЦСКА, пробились «Локомотив», «Крылья Советов» и «Ахмат».

«Конечно, "Локомотив" не сильнее, чем ЦСКА. Это футбол. "Крылья" обыграли "Динамо" — тоже, кто мог подумать? Еще и "Ахмат" есть.

Это кубковые матчи. Понятно, что все хотят побеждать. У "Крыльев" такой шанс попасть в финал и завоевать трофей. Не могу сказать, что у кого-то есть преимущество», — сказал Онопко «Чемпионату».

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка России пройдет 9 апреля и начнется в 18:00 (мск).