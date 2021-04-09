Карпин: В РПЛ любой может победить кого угодно

Главный тренер «Ростова»оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и сравнил ее с другими чемпионатами.

«Наша лига более-менее ровная. В любом чемпионате есть какие-то аутсайдеры, есть клубы, которые все время наверху.

Возьмем Испанию — "Атлетико", "Реал" и "Барселона" всегда в топе, внизу же могут оказаться практически все остальные.

Сейчас все наглядно показывает наша таблица: 3-е от 8-го места отделяет всего шесть очков. Любой может и победить кого угодно, и уступить любому сопернику», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

«Ростов» с 37 очками после 24 игр занимает восьмое место в РПЛ. В 25-м туре клуб примет на своем поле казанский «Рубин», находящийся с 40 очками строчкой выше.