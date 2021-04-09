Карпин рассказал, есть ли у него мечта вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Ростова»ответил на вопрос о том, хотел бы он вернуться в «Спартак».

«У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года. Все помыслы только о нем.

Если вдруг поступит предложение от "Спартака"? Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

Говорю как есть: мыслей "что делать, если позовут?" нет», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года.