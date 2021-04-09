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    Карпин рассказал, есть ли у него мечта вернуться в «Спартак»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, хотел бы он вернуться в «Спартак».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года. Все помыслы только о нем.

    Если вдруг поступит предложение от "Спартака"? Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

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    • Говорю как есть: мыслей "что делать, если позовут?" нет», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года.

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