Дзагоев: ЦСКА дал «Локо» набрать ход, теперь надеемся их притормозить

Алан Дзагоев Фото: globallookpress.com
На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».
«Этой весной "Локомотив" набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли.
Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперёд, теперь надеемся их притормозить (улыбается).
Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.