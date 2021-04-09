Дзагоев: ЦСКА дал «Локо» набрать ход, теперь надеемся их притормозить

Полузащитник московского ЦСКАпрокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

«Этой весной "Локомотив" набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли.

Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперёд, теперь надеемся их притормозить (улыбается).

Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.