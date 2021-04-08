Аякс — Рома прямая трансляция 08.04.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав четвертьфинале ЛЕ.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аякс»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.04.

Календарь и таблица Лиги Европы

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